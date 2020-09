Juventus | pronta offerta del Newcastle per Rugani Gli aggiornamenti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Mattia De Sciglio finisce nel mirino del: prevista un’importanteda destinare allaLavaluterà il futuro di Mattia De Sciglio, corteggiato da numerosi club del panorama calcistico europeo. Dopo Rennes e Valencia, anche ilè sulle tracce del terzino bianconero. Nelle prossime ore il club inglese potrebbe formalizzare un’sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per De Sciglio. Non solo #Rennes e #Valencia: nelle prossime ore il #potrebbe formalizzare una (importante) richiesta alla #per Daniele #, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prossime 24/36 ore decisive per ...