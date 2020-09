Juventus-Napoli, negativi i tamponi degli azzurri: i dettagli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Juventus–Napoli si avvicina e dopo quanto accaduto in casa Genoa l’allerta è massima anche tra bianconeri e azzurri. In particolare i partenopei, scorsi avversari dei rossoblu, stanno vivendo ore di apprensione dopo la notizia del focolaio di Covid-19 tra le fila del Grifone. La formazione allenata da Gennaro Gattuso dovrebbe sfidare quella di mister Andrea Pirlo durante il prossimo turno di campionato di Serie A, ma molto potrebbe dipendere dall’evoluzione dal punto di vista sanitario delle formazioni sopracitate nel corso dei prossimi giorni. Ma, per il momento, ci sarebbero notizie confortanti: ella giornata di ieri, i campani si erano sottoposti a dei test per stabilire un quadro della situazione e, fortunatamente, tutti i tamponi del gruppo squadra sono risultati ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020)si avvicina e dopo quanto accaduto in casa Genoa l’allerta è massima anche tra bianconeri e. In particolare i partenopei, scorsi avversari dei rossoblu, stanno vivendo ore di apprensione dopo la notizia del focolaio di Covid-19 tra le fila del Grifone. La formazione allenata da Gennaro Gattuso dovrebbe sfidare quella di mister Andrea Pirlo durante il prossimo turno di campionato di Serie A, ma molto potrebbe dipendere dall’evoluzione dal punto di vista sanitario delle formazioni sopracitate nel corso dei prossimi giorni. Ma, per il momento, ci sarebbero notizie confortanti: ella giornata di ieri, i campani si erano sottoposti a dei test per stabilire un quadro della situazione e, fortunatamente, tutti idel gruppo squadra sono risultati ...

