Juventus-Napoli | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La terza giornata di Serie A si chiuderà domenica sera all’Allianz Stadium di Torino con il big match. I bianconeri arrivano a questo appuntamento con con 4 punti in classifica, frutto della vittoria all’esordio contro la Sampdoria per 3-0, e del pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Roma (2-2). Punteggio pieno, invece, per i partenopei, che hanno asfaltato il Genoa per 6-0 nell’ultimo turno, ed espugnato il Tardini di Parma (0-2) alla prima di campionato. COME ARRIVA LAFuori Rabiot per squalifica e gli infortunati Bernardeschi ed Alex Sandro, Pirlo dovrebbe optare per il 3-4-1-2 con Szczny tra i pali, in difesa il solito terzetto composto da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, la regia sarà affidata ad Arthur e Bentancur, con Frabotta a sinistra e ...