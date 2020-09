Juventus, gli ultimi botti passano dalle cessioni: Mendes prova a piazzare Douglas Costa e Rugani (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il mercato della Juventus dipenderà dalle cessioni. Il direttore sportivo Paratici sta lavorando per completare la rosa di Andrea Pirlo: nel mirino ci sono due innesti per il reparto avanzato (Kean e Chiesa gli obiettivi) e l’arrivo di un terzino qualora De Sciglio lasciasse Torino. Per investire bisognerà cedere gli esuberi, in primis Douglas Costa e … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il mercato delladipenderà. Il direttore sportivo Paratici sta lavorando per completare la rosa di Andrea Pirlo: nel mirino ci sono due innesti per il reparto avanzato (Kean e Chiesa gli obiettivi) e l’arrivo di un terzino qualora De Sciglio lasciasse Torino. Per investire bisognerà cedere gli esuberi, in primise … L'articolo

JuventusTV : Le reti di Alessandro #DiPardo e Felix #Correia regalano alla Juventus #Under23 i primi 3? punti in campionato! Gu… - juventusfc : Nella #Morethanfootball Sustainability Action Day, ricordiamo la nostra ultima iniziativa sulla sostenibilità e la… - tancredipalmeri : BOOM! La Juventus ha offerto 60 milioni per Chiesa, pagabili in 3 anni. Corsa contro il tempo per gli esuberi, ecc… - CronacheTweet : #DouglasCosta in uscita. Ecco gli scenari - Vink901 : RT @Vink901: Per ora, a mio parere, il mercato della #Juventus è da: 6 per gli acquisti; 3 per le cessioni. Non aver guadagnato un euro dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus gli Juventus – Gli auguri della società a Morata sui social Juvenews.eu De Sciglio, dove giocherà il terzino?

De Sciglio sembra ormai fuori dai piani della Juventus. Nelle due gare giocate fin qui dai bianconeri per sostituire Alex Sandro, Pirlo gli ha preferito prima Frabotta e poi Cuadrado. Il giocatore ...

PRIMAVERA – Napoli-Lazio, tra gli spettatori c’è Alessandro Matri: il motivo

Il Napoli Primavera sta affrontando la Lazio per il secondo turno di Coppa Italia, Tim Cup 2020/21. Il match si sta disputando allo Stadio “Piccolo” dalle ore 15 (CLICCA QUI per seguire il LIVE testua ...

De Sciglio sembra ormai fuori dai piani della Juventus. Nelle due gare giocate fin qui dai bianconeri per sostituire Alex Sandro, Pirlo gli ha preferito prima Frabotta e poi Cuadrado. Il giocatore ...Il Napoli Primavera sta affrontando la Lazio per il secondo turno di Coppa Italia, Tim Cup 2020/21. Il match si sta disputando allo Stadio “Piccolo” dalle ore 15 (CLICCA QUI per seguire il LIVE testua ...