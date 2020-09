Juventus, a sinistra può arrivare uno fra Alonso ed Emerson Palmieri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo si sapeva: questo sarebbe stato il calciomercato delle occasioni, essendoci risorse economiche limitate a causa del Covid-19. E una di queste potrebbe essere colta dalla Juventus proprio negli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo si sapeva: questo sarebbe stato il calciomercato delle occasioni, essendoci risorse economiche limitate a causa del Covid-19. E una di queste potrebbe essere colta dallaproprio negli ...

nicolamori_ : Pagare 50 mln per un giocatore con 0 esperienza in Europa, non male, per poi spostare Cuadrado a sinistra dove si s… - mattiabaggio27 : Premetto che comprerei subito subito #Aouar , tuttavia stiamo confrontando due giocatori con due ruoli diversi. Son… - AlexMarchisio81 : @LucaFiorino24 @_Morik92_ ho un'idea: ma se Chiesa giocasse a sx per rientrare e tirare e Cuadrado a dx per crossar… - r_m_d_c : @romeoagresti @yutomanga @Juventus_Club19 Ma che esperimento è mettere cuadrado a sinistra e kulu sulla fascia ? An… - n0tst0nks : @forzajuve65 @marco_rogerio_ @romeoagresti @Juventus_Club19 Ci son giocatori che non fanno parte del progetto: È in… -