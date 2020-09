Jennifer Lopez sexy e glamour per il video di “Pa’ Ti” e “Lonely” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una storia di passione sfrenata (con finale a sorpresa) quella che Jennifer Lopez e Maluma raccontano nel doppio videoclip dei singoli Pa’ Ti e Lonely. Scatenati ritmi latini per il primo, in spagnolo, più avvolgenti e sensuali per il secondo, in inglese. Il tutto immerso in atmosfere patinate e glamour, con le immancabili coreografie sfrenate e le movenze sexy dell’inossidabile JLo. Tra le due pop star il feeling è alle stelle, impossibile non lasciarsi conquistare dalla loro musica e dalla storia d’amore e intrighi che raccontano. Ritmi scatenati e look glamour in “Pa’ ti” “Tantos autos y diamantes /Avión con mi nombre adelante” (Tante auto e diamanti / Un aereo con il mio nome davanti) canta ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una storia di passione sfrenata (con finale a sorpresa) quella chee Maluma raccontano nel doppioclip dei singoli Pa’ Ti e Lonely. Scatenati ritmi latini per il primo, in spagnolo, più avvolgenti e sensuali per il secondo, in inglese. Il tutto immerso in atmosfere patinate e, con le immancabili coreografie sfrenate e le movenzedell’inossidabile JLo. Tra le due pop star il feeling è alle stelle, impossibile non lasciarsi conquistare dalla loro musica e dalla storia d’amore e intrighi che raccontano. Ritmi scatenati e lookin “Pa’ ti” “Tantos autos y diamantes /Avión con mi nombre adelante” (Tante auto e diamanti / Un aereo con il mio nome davanti) canta ...

Una Jennifer Lopez strepitosa nella doppia clip dei singoli con Maluma. Tanti i look sofisticati, mentre lei passa dal ritmo di Pa ti a quello di Lonely ...

