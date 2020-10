Italian TechSpeak, storie della tecnologia che ci gira intorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova serie video e podcast, prodotta da Gedi Visual, sui protagonisti dell’innovazione in Italia. Un racconto pop, alla portata di tutti, per capire come la tecnologia sta cambiando la nostra vita, il nostro lavoro e le nostre passioni. Leggi su lastampa (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova serie video e podcast, prodotta da Gedi Visual, sui protagonisti dell’innovazione in Italia. Un racconto pop, alla portata di tutti, per capire come lasta cambiando la nostra vita, il nostro lavoro e le nostre passioni.

JakeReale : RT @repubblica: Linus intervista Simone Resta, Head of Chassis Area della #Ferrari. L'ingegnere lavora sulle monoposto rosse da vent'anni e… - raspa90 : RT @repubblica: Linus intervista Simone Resta, Head of Chassis Area della #Ferrari. L'ingegnere lavora sulle monoposto rosse da vent'anni e… - repubblica : Linus intervista Simone Resta, Head of Chassis Area della #Ferrari. L'ingegnere lavora sulle monoposto rosse da ven… - repubblica : Italian TechSpeak Linus con Simone Resta (Ferrari): ecco i segreti della Formula 1 Ascolta l'incontro su Spotify - LaStampaTV : VIDEO | Italian TechSpeak, Linus con Simone Resta (Scuderia Ferrari) svela i segreti della Formula 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Italian TechSpeak Italian TechSpeak, storie della tecnologia che ci gira intorno la Repubblica Italian TechSpeak, storie della tecnologia che ci gira intorno

La nuova serie video e podcast, prodotta da Gedi Visual, sui protagonisti dell’innovazione in Italia. Un racconto pop, alla portata di tutti, per capire ...

La nuova serie video e podcast, prodotta da Gedi Visual, sui protagonisti dell’innovazione in Italia. Un racconto pop, alla portata di tutti, per capire ...