Italia-Usa: Silli (Cambiamo), 'ribadire ruolo centrale nostro Paese' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “La visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia si svolge in un momento delicato dove molti temi, dal dinamismo della Cina alla crisi economica internazionale causata dal Covid-19 fino agli accordi tra Stati o i conflitti locali che ridisegnano la geografia delle alleanze, influenzano quotidianamente le scelte diplomatiche dei governi. Gli Stati Uniti sono nostri storici alleati e giustamente evidenziano le loro preoccupazioni perchè considerano (o almeno consideravano) il ruolo dell'Italia strategico nel Mediterraneo come una mediatrice naturale nelle relazioni tra popoli e religioni". Lo afferma il deputato di 'Cambiamo' Giorgio Silli, membro della commissione Difesa della Camera e del comitato bicamerale Schengen. "Siamo certi che negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “La visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo insi svolge in un momento delicato dove molti temi, dal dinamismo della Cina alla crisi economica internazionale causata dal Covid-19 fino agli accordi tra Stati o i conflitti locali che ridisegnano la geografia delle alleanze, influenzano quotidianamente le scelte diplomatiche dei governi. Gli Stati Uniti sono nostri storici alleati e giustamente evidenziano le loro preoccupazioni perchè considerano (o almeno consideravano) ildell'strategico nel Mediterraneo come una mediatrice naturale nelle relazioni tra popoli e religioni". Lo afferma il deputato di '' Giorgio, membro della commissione Difesa della Camera e del comitato bicamerale Schengen. "Siamo certi che negli ...

La PEC è un successo: lo dice l'Agenzia per l'Italia Digitale

La PEC è un successo, come emerge dai dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale: gli italiani ne hanno capito ... Infine, la PEC può essere usata anche per ricevere le fatture elettroniche. Come aprire ...

