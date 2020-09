Italia-Usa: Pompeo lascia Chigi, circa un'ora di colloquio con Conte (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Michael Pompeo, ha lasciato pazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Il colloquio è durato meno poco di un'ora. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Michael, hato pazzodopo l'incontro con il premier Giuseppe. Ilè durato meno poco di un'ora.

nzingaretti : Lukashenko è un dittatore che usa la violenza contro il suo popolo e per soffocare l’opposizione pacifica. Nessuna… - luigidimaio : Importante partnership tra Italia e USA, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritt… - Maumol : Il duello tra #Cina e #StatiUniti nasce dalla volontà di Pechino di insediarsi strategicamente in #Italia, consider… - fdi_damiano : RT @adolfo_urso: Sta per iniziare al @centrostudiusa il confronto sul #5G con autorevoli collegamenti oltreoceano in coincidenza con l’arri… - startup_italia : I “fuorisede” di USA 2020: la NASA farà votare quattro astronauti nello spazio -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Usa Alleanza Italia-Usa/ L importanza del patto Nato contro le sfide emergenti - di Lorenzo Guerini Il Messaggero Italia-Usa, Pompeo a Palazzo Chigi per l'incontro con Conte

Michael Pompeo è arrivato poco prima delle 11 di mercoledì 30 settembre 2020 a Palazzo Chigi, a Roma, per l' incontro con il premier, Giuseppe Conte, nell'ambito della sua visita ufficiale in ...

Italia-Usa: Pompeo lascia Chigi, circa un'ora di colloquio con Conte

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Michael Pompeo, ha lasciato pazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Il colloquio è durato meno poco di un'ora.

Michael Pompeo è arrivato poco prima delle 11 di mercoledì 30 settembre 2020 a Palazzo Chigi, a Roma, per l' incontro con il premier, Giuseppe Conte, nell'ambito della sua visita ufficiale in ...Roma, 30 set. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Michael Pompeo, ha lasciato pazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Il colloquio è durato meno poco di un'ora.