Io ti cercherò | parla la sceneggiatrice Maddalena Ravagli | “Raccontiamo il rapporto genitore-figlio | senza clichè” VIDEO

Leggi su blogo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) 1 Lunedì prossimo, 5 ottobre 2020, su Rai1 debutterà in prima serata Io ti cercherò, la nuova fiction prodotta da Publispei (Un medico in famiglia, È arrivata la felicità) che ha come protagonista Valerio Frediani, interpretato da Alessandro Gassmann (ecco la suaintervista). Blogo ha rivolto alcune domande alla(Squadra antimafia, Gomorra, L’Immortale), ideatrice della serie insieme a Leonardo Fasoli, Massimo Bavastro e Monica Rametta, Racconta una Roma non abituale, una Roma che non è quella delle serie Rai che abbiamo visto finora. Esploriamo ilarchetipico, già raccontato dalle tragedie greche di Euripide, tra. Il ...