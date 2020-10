Intesa Sanpaolo, ok alla maxistaffetta generazionale: 5mila uscite volontarie, dentro 2.500 giovani (Di mercoledì 30 settembre 2020) Usciranno 5mila bancari, dirigenti inclusi, con percorsi volontari e incentivati, in parte con l’accesso al Fondo di solidarietà di settore, in parte sfruttando Quota 100 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Uscirannobancari, dirigenti inclusi, con percorsi volontari e incentivati, in parte con l’accesso al Fondo di solidarietà di settore, in parte sfruttando Quota 100

