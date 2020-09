Integrazione Intesa Sanpaolo Ubi, 2.500 assunzioni e 5.000 uscite volontarie. Uilca, Verga e Bilanzuoli: "Grande opportunità per il Paese" (Di mercoledì 30 settembre 2020) E' stato firmato nella notte, dalla Uilca e dalle altre sigle sindacali, il protocollo per l'avvio dell'Integrazione del Gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo: è il primo step di questa importante operazione all'interno del sistema bancario che porterà il Gruppo Intesa Sanpaolo a consolidarsi e rafforzarsi e, al contempo, costituisce un maggior sostegno per l'economia del Paese. “L'Intesa raggiunta soddisfa le aspettative e le richieste del Sindacato di gestire le uscite su base esclusivamente volontaria e di ottenere assunzioni che tengano conto soprattutto delle esigenze della rete e dei territori”, così i Segretari nazionali Uilca Mariangela Verga e Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) E' stato firmato nella notte, dallae dalle altre sigle sindacali, il protocollo per l'avvio dell'del Gruppo Ubi in: è il primo step di questa importante operazione all'interno del sistema bancario che porterà il Gruppoa consolidarsi e rafforzarsi e, al contempo, costituisce un maggior sostegno per l'economia del. “L'raggiunta soddisfa le aspettative e le richieste del Sindacato di gestire lesu base esclusivamente volontaria e di ottenereche tengano conto soprattutto delle esigenze della rete e dei territori”, così i Segretari nazionaliMariangelae Giuseppe ...

