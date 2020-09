Inquinamento: Legambiente boccia l’85% delle città italiane (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il rapporto di Legambiente sottolinea che l’85% di 97 città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell’aria. L’Inquinamento ha provocato più di 568 decessi a Milano Dall’ultimo rapporto di Legambiente si sottolinea che l’85% di 97 città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell’aria. Torino, Roma, Milano, Como, e Palermo si trovano agli ultimi posti registrando un voto pari a ZERO. Il rapporto analizza l’Inquinamento con i dati dal 2014 al 2018 tenendo in considerazione i valori dell’Organizzazione mondiale della sanità. In prima posizione troviamo Sassari (con voto 9 ndr) in quanto dal 2014 al 2018 ha sempre rispettato i limiti previsti dall’Organizzazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il rapporto disottolinea che l’85% di 97 cittàè sotto la sufficienza per la qualità dell’aria. L’ha provocato più di 568 decessi a Milano Dall’ultimo rapporto disi sottolinea che l’85% di 97 cittàè sotto la sufficienza per la qualità dell’aria. Torino, Roma, Milano, Como, e Palermo si trovano agli ultimi posti registrando un voto pari a ZERO. Il rapporto analizza l’con i dati dal 2014 al 2018 tenendo in considerazione i valori dell’Organizzazione mondiale della sanità. In prima posizione troviamo Sassari (con voto 9 ndr) in quanto dal 2014 al 2018 ha sempre rispettato i limiti previsti dall’Organizzazione ...

