Inps, addio Pin: dal 1° ottobre si usa lo Spid. Cosa cambia (Di mercoledì 30 settembre 2020) A partire da domani l'Inps non rilascerà più il Pin, ossia il codice numerico, come credenziale di accesso ai servizi dell'istituto. Il Pin sarà sostituito da Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione Per gli attuali possessori di Pin il passaggio allo Spid avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare Inps 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei Pin rilasciati dall'Istituto. Spid, a Cosa serve e come funziona Lo Spid, spiega l'Inps, consente agli utenti di interagire con l'Istituto, con ...

