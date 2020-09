Inizia il nuovo biennio del Master in Giornalismo della LUMSA a Roma: iscrizioni entro il 15 ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva alla sesta edizione il Master in Giornalismo della LUMSA di Roma, uno degli undici in Italia convenzionati con l’Ordine nazionale dei giornalisti, diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro. Le iscrizioni potranno essere inviate entro il 15 ottobre via Pec, come spiegato sul bando pubblicato sul sito www.LUMSAnews.it. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre ci sarà l’inizio del biennio. In due anni di corso i futuri allievi saranno accompagnati all’esame di Stato per diventare giornalisti professionisti, lavorando in una vera redazione multimediale. Sul versante didattico l’offerta formativa prevede oltre 40 insegnamenti tecnico-professionali ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva alla sesta edizione ilindi, uno degli undici in Italia convenzionati con l’Ordine nazionale dei giornalisti, diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro. Lepotranno essere inviateil 15via Pec, come spiegato sul bando pubblicato sul sito www.news.it. Tra la fine die l’inizio di novembre ci sarà l’inizio del. In due anni di corso i futuri allievi saranno accompagnati all’esame di Stato per diventare giornalisti professionisti, lavorando in una vera redazione multimediale. Sul versante didattico l’offerta formativa prevede oltre 40 insegnamenti tecnico-professionali ...

Community HUB Brindisi, il circolo ARCI della città di Brindisi, grazie alla collaborazione degli spazi offerti da ANPI Brindisi, riprende il suo progetto dell’aula studio; Un’occasione unica per ...

Superati i 7000 casi dall'inizio dell'epidemia (7118). Aumentano i ricoveri: 301 in regime ordinario, 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 2546 persone. Salgono i nuovi contagi da ...

