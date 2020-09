Infortunio Correa: le condizioni dell’attaccante della Lazio (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Lazio per Joaquin Correa durante il riscaldamento della sfida contro l’Atalanta: le condizioni dell’argentino Brutte notizie per la Lazio durante il riscaldamento in vista del match contro l’Atalanta. Joaquin Correa è stato costretto allo stop a causa di un problema lombare. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante argentino è tornato negli spogliatoi e nelle prossime ore effettuerà accertamenti clinici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Laper Joaquindurante il riscaldamentosfida contro l’Atalanta: ledell’argentino Brutte notizie per ladurante il riscaldamento in vista del match contro l’Atalanta. Joaquinè stato costretto allo stop a causa di un problema lombare. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante argentino è tornato negli spogliatoi e nelle prossime ore effettuerà accertamenti clinici. Leggi su Calcionews24.com

