Influenza stagionale: virus conosciuto, attesi meno casi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Influenza stagionale: il virus di tipo A-H3N2 isolato in un bambino di 9 mesi a Parma non è nuovo, attesi meno casi Il virus dell’Influenza di tipo A-H3N2 isolato in un bambino di 9 mesi a Parma – il primo caso identificato e che segna l’avvio ufficiale della stagione Influenzale 2020-21 nel nostro Paese –… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020): ildi tipo A-H3N2 isolato in un bambino di 9 mesi a Parma non è nuovo,Ildell’di tipo A-H3N2 isolato in un bambino di 9 mesi a Parma – il primo caso identificato e che segna l’avvio ufficiale della stagionele 2020-21 nel nostro Paese –… L'articolo Corriere Nazionale.

VittorioSgarbi : Se c’è un ulteriore elemento che testimonia quanto falsa sia la narrazione dell’Italia “paese modello” nella gestio… - StefanoFeltri : Ecco perché non si trova il vaccino per l’influenza stagionale di @Cartabellotta - borghi_claudio : @PepPantelleria @NVogatore Boh possibile, e allora? I miei genitori fanno regolarmente il vaccino per l'influenza s… - cinque_gi : RT @radiondadurto: SANITA': POTENZIARE TEST E COPERTURA VACCINALE PER RIDURRE L'IMPATTO DELLA CONVIVENZA TRA INFLUENZA STAGIONALE E SARS-CO… - CapitanCarla : RT @MMmarco0: - La mascherina non protegge solo dal covid19 ma riduce nettamente la circolazione dell'influenza stagionale - L'influenza i… -