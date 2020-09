Infiltrazioni e allagamenti al liceo Rescigno | le parole di Strianese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte (Sa) – Negli scorsi giorni si sono verificati seri problemi didelle acque meteoriche attraverso il lastrico solare delScientifico “Bonaventura” di Roccapiemonte, a seguito delle intense piogge che hanno causato notevoli danni in tutto il territorio provinciale. In particolare nell’Agro Nocerino Sarnese, ma non solo, è stato necessario evacuare centinaia di persone dalle loro case, e sono molti i Comuni che hanno segnalato problemi di smottamenti,e altro. Il violento nubifragio purtroppo non ha risparmiato Roccapiemonte e anche ilha subito danni pere l’allegamento di alcune aule dell’istituto. “Ci ...