Inail | con il Covid 19 aumentano le denunce per infortuni mortali sul lavoro | +20 | 1%

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ledio sulpresentate all’Istituto tra gennaio e agosto sono state 322.132 (-22,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 823 delle quali con esito mortale (+20,1%). In diminuzione...

ROMA – Nei primi otto mesi dell’anno calano le denunce complessive di infortunio anche a causa del blocco di molte attività con il lockdown mentre crescono i casi mortali. Lo rileva l’Inail spiegando ...Il protocollo è il numero 15902, con cui il 14 luglio il sottosegretario alla Presidenza ... Fraccaro dà prima via libera all’incremento per i presidenti Inps e Inail, entrambi in carica da metà 2019, ...