In Nagorno-Karabakh 100 morti. Oleodotti e gasdotti in pericolo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiara Clausi La battaglia imperversa nell'area, che è corridoio energetico per i mercati globali. Il ruolo della Russia La preoccupazione internazionale è alle stelle per la rapida escalation nel. I combattimenti tra Armenia e Azerbaijan continuano a crescere a spirale e si teme che le potenze regionali - Russia e Turchia - possano essere spinte a intervenire e destabilizzare un'area che è un importante corridoio energetico per i mercati globali. Quasi cento persone, compresi i civili, sono morte mentre gli scontri tra le due ex repubbliche sovietiche infuriano su un fronte sempre più ampio. I rischi di un'escalation sono apparsi ancora più chiari quando ieri pomeriggio Yerevan ha denunciato che un caccia turco F-16 aveva abbattuto un suo Sukhoi Su-25, nello spazio aereo armeno, uccidendo ...