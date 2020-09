In Italia tre milioni di persone sono depresse

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO – “Dai, tirati su”; “Prova a reagire”; “Esci e vedi come ti riprendi”. Sono alcune delle frasi che spesso si usano quando i nostri cari si rivolgono a noi in un momento di difficoltà o che noi stessi ci siamo trovati ad utilizzare in qualche circostanza. Ci sono volte in cui, però, chi ascolta queste esortazioni non si trova di fronte ad una momentanea difficoltà, non è semplicemente triste o sfiduciato: è depresso. Ed essere depressi significa essere malati, perché la depressione è una vera e propria malattia, non uno stato d’animo.