In Francia saranno banditi gli animali selvatici al circo. Stop anche alla riproduzione nei parchi acquatici e agli allevamenti di visoni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dalla Francia arriva un progressivo Stop alla presenza di animali selvatici nei circhi itineranti, il divieto immediato alla riproduzione di delfini e orche in cattività nei parchi acquatici e la chiusura degli allevamenti di visoni d'America, noti per la loro pelliccia, entro cinque anni. Sono queste le misure annunciate dalla ministra della Transizione ambientale, Barbara Pompili, che ha dichiarato: "È ora che il nostro fascino ancestrale per queste creature selvagge non si traduca più in situazioni in cui la loro prigionia sia favorita rispetto al loro benessere". Con questo provvedimento, reso noto alla vigilia ...

