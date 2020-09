In Francia, il 32% dei contagi nelle scuole. Cosa sta succedendo, invece, in Italia? (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ultima settimana di contagi in Francia è stata preoccupante. Come, del resto, da qualche tempo a questa parte. L’Italia osserva con preoccupazione i dati che arrivano dagli altri Stati dell’Unione Europea e dal Regno Unito. Un ritmo di crescita della pandemia di gran lunga superiore a quello entro i nostri confini, ma che dovrebbe far suonare specifici campanelli d’allarme. Quello a proposito dei contagi nelle scuole appunto: in Francia, dove i ragazzi sono tornati tra i banchi già a partire dalla fine di agosto, le classi sono diventate un fattore importante sull’evoluzione della pandemia. Nell’ultima settimana, i contagi avvenuti a scuola sono stati il 32% del totale. E in Italia ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ultima settimana diinè stata preoccupante. Come, del resto, da qualche tempo a questa parte. L’osserva con preoccupazione i dati che arrivano dagli altri Stati dell’Unione Europea e dal Regno Unito. Un ritmo di crescita della pandemia di gran lunga superiore a quello entro i nostri confini, ma che dovrebbe far suonare specifici campanelli d’allarme. Quello a proposito deiappunto: in, dove i ragazzi sono tornati tra i banchi già a partire dalla fine di agosto, le classi sono diventate un fattore importante sull’evoluzione della pandemia. Nell’ultima settimana, iavvenuti a scuola sono stati il 32% del totale. E in...

