In Emilia Romagna i farmaci per la terapia ormonale delle persone trans saranno gratis. 'Regione vicina a chi affronta questo percorso' (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Emilia Romagna le persone trans che hanno scelto di sottoporsi alla terapia ormonale sostitutiva (Tos) potranno ricevere i farmaci gratuitamente. Lo ha deciso la Giunta guidata da Stefano Bonaccini nel corso dell'ultima seduta, dando attuazione a una legge regionale approvata nel 2019. I medicinali verranno erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere sia durante il periodo di transizione, durante il quale la persona inizia ad adeguare il proprio corpo al genere sentito come proprio, sia per coloro che decidono di continuare la terapia per tutta la vita senza ricorrere all'intervento chirurgico definitivo. "In base a misure come questa, il nostro può considerarsi a tutti gli effetti un ...

