In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Ottobre: Ecco il Sussidistan della Confindustria. Oltre 50 miliardi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dossier Il “Sussidistan” è il paese della Confindustria Soccorso agli industriali e memoria corta. Più di 50 miliardi. Bonomi attacca l’eccesso di sussidi. Ma nella crisi per il Covid, alle imprese è finita Oltre la metà degli aiuti. E neanche prima andava così male… di Carlo Di Foggia Ottobre, finalmente di Marco Travaglio Non so per voi, ma per me l’arrivo di Ottobre è un bel sollievo. Per tutto settembre ho temuto il peggio. Era dal lockdown che i profeti di sventura e i professionisti dell’apocalisse vaticinavano con aria voluttuosa e acquolina in bocca un autunno caldo, anzi caldissimo, con decorrenza da settembre: disordini sociali, sommosse popolari, rivolte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dossier Il “” è il paeseSoccorso agli industriali e memoria corta. Più di 50. Bonomi attacca l’eccesso di sussidi. Ma nella crisi per il Covid, alle imprese è finitala metà degli aiuti. E neanche prima andava così male… di Carlo Di Foggia, finalmente di Marco Travaglio Non so per voi, ma per me l’arrivo diè un bel sollievo. Per tutto settembre ho temuto il peggio. Era dal lockdown che i profeti di sventura e i professionisti dell’apocalisse vaticinavano con aria voluttuosa e acquolina in bocca un autunno caldo, anzi caldissimo, con decorrenza da settembre: disordini sociali, sommosse popolari, rivolte ...

marcotravaglio : TRIDICOLI Tra un conato di vomito e l’altro per questa ributtante polemica sul non-caso #Tridico per lo stipendio d… - ilfoglio_it : Strategia politica, visione e programmazione. Così Taiwan è diventata la più grande produttrice al mondo di semico… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre: Covid, ospedali già pieni in tre Regioni. Roma, Napoli e Genova “… - GiuliaCilli00 : RT @VanityFairIt: . @VaneIncontrada è diventata il simbolo di una battaglia culturale che ci riguarda tutti. Sul nuovo Vanity Fair in edico… - CeciliaCorradi : RT @bettywrong: 'Ci siamo fatte strada nel mondo della cultura': grazie a Sabrina Barbieri @sab_barbieri per l'intervista sul nuovo numero… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre: Covid, ospedali già pieni in tre Regioni Il Fatto Quotidiano Se l'obiettivo del Reddito è il consenso

Forse sarebbe bene che il presidente del Consiglio, richiamandoli all’ordine, ricordasse loro che il rispetto delle regole deve prevalere sulla grossolana seduzione del momento e anche sul rischio di ...

Vanessa Incontrada su Vanity Fair, la Rete si ribella allo showbiz ipocrita: «Vanessa bellissima»

Bella, quasi statuaria, Vanessa Incontrada si mostra senza veli sulla copertina di Vanity Fair, in edicola da ieri ... L’immagine corre sui social, animando il dibattito. Subito. Perché la bellezza è ...

Sul Corriere Salute, gli errori da non fare con le medicine: le regole

Modificare da soli le dosi, sospendere la terapia o conservare male i farmaci. Se ne parla nell’inserto in edicola gratis con il corriere giovedì 1 ottobre ...

Forse sarebbe bene che il presidente del Consiglio, richiamandoli all’ordine, ricordasse loro che il rispetto delle regole deve prevalere sulla grossolana seduzione del momento e anche sul rischio di ...Bella, quasi statuaria, Vanessa Incontrada si mostra senza veli sulla copertina di Vanity Fair, in edicola da ieri ... L’immagine corre sui social, animando il dibattito. Subito. Perché la bellezza è ...Modificare da soli le dosi, sospendere la terapia o conservare male i farmaci. Se ne parla nell’inserto in edicola gratis con il corriere giovedì 1 ottobre ...