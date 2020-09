Imprese, Sia lancia piattaforma digitale per internazionalizzazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, lancia una nuova piattaforma che permette alle banche di digitalizzare completamente i processi di trade finance rendendo più semplice e veloce la gestione operativa delle pratiche dei crediti documentari di Corporate e PMI che operano sui mercati di tutto il mondo. Grazie all'innovativa soluzione di “Digital Trade Finance” progettata e realizzata da SIA, le banche possono così supportare il percorso di internazionalizzazione delle aziende e poter cogliere nuove opportunità di business con controparti estere. Una possibile evoluzione della piattaforma riguarderà anche l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, sia a supporto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity,una nuovache permette alle banche di digitalizzare completamente i processi di trade finance rendendo più semplice e veloce la gestione operativa delle pratiche dei crediti documentari di Corporate e PMI che operano sui mercati di tutto il mondo. Grazie all'innovativa soluzione di “Digital Trade Finance” progettata e realizzata da SIA, le banche possono così supportare il percorso didelle aziende e poter cogliere nuove opportunità di business con controparti estere. Una possibile evoluzione dellariguarderà anche l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, sia a supporto ...

“Con il lancio della nuova piattaforma per il Digital Trade Finance, SIA rafforza il proprio impegno a fianco delle banche nel loro ruolo di supporto al percorso di internazionalizzazione di imprese e ...

Un aspetto, quest’ultimo, che potrà essere fondamentale per le stesse imprese, in una congiuntura globale particolarmente complicata a causa dell’emergenza Covid-19 e dei suoi impatti, ...

