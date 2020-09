Ilary Blasi ha cambiato look | nuovi capelli per la conduttrice

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è approdata sui social in ritardo, ha aspettato qualche anno prima di scegliere di condividere la sua quotidianità ma alla fine non ha resistito e ha aperto il suo account Instagram. Volto della tv in attesa di condurre l’Isola dei famosi salvo ulteriori imprevistiè oggi un’influencer perfetta, è seguita per la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.