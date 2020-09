Ilaria Capua lancia l’appello: “Evitiamo di emulare la Gran Bretagna” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La direttrice dell’UF One Health Center ha espresso il suo parere in collegamento su La 7. “La seconda ondata non arriva con il vento – prosegue Ilaria Capua – ma dipende solo dai nostri comportamenti”. Ilaria Capua torna a parlare dell’attuale situaizone del Covid-19, sia in Italia che all’estero. Ed esorta proprio i nostri concittadini … L'articolo Ilaria Capua lancia l’appello: “Evitiamo di emulare la Gran Bretagna” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) La direttrice dell’UF One Health Center ha espresso il suo parere in collegamento su La 7. “La seconda ondata non arriva con il vento – prosegue– ma dipende solo dai nostri comportamenti”.torna a parlare dell’attuale situaizone del Covid-19, sia in Italia che all’estero. Ed esorta proprio i nostri concittadini … L'articolol’appello: “Evitiamo dilaBretagna” proviene da www.meteoweek.com.

