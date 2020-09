Il vino per l’amico, il giallo della cena: poi lo uccide e accoltella la compagna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ecco la prima ricostruzione dell'omicidio nella casa della coppia a Prato. Lei fugge e grida: «È stato Christian». Arrestato, non parla. Mistero sul movente Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ecco la prima ricostruzione dell'omicidio nella casacoppia a Prato. Lei fugge e grida: «È stato Christian». Arrestato, non parla. Mistero sul movente

Ultime Notizie dalla rete : vino per Il vino per l’amico, il giallo della cena: poi lo uccide e accoltella la compagna Il Tirreno Bari, furto all’enoteca Vinarius: rubati vini per 300mila euro

I ladri hanno messo fuori uso il sistema d'allarme e portato via decine di bottiglie alcune anche di etichette pregiate.

A Marciana incontro con Graziano Rinaldi per parlare di turismo sostenibile

Domenica 4 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 12.30 nella Collegiata di San Sebastiano a Marciana: “Turismo sostenibile ed economia rigenerativa per l’isola d’Elba” incontro con Graziano Rinaldi, con la pa ...

