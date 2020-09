Il vaccino anti-influenzale nelle farmacie non c'è (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parte la campagna di vaccinazione contro l’influenza e non mancano malcontento e preoccupazione. Medici e imprese farmaceutiche sono ottimisti sulla riuscita della campagna, strategica nella lotta al coronavirus, ma per ora - da domani e nelle settimane a venire - trovare il vaccino nelle farmacie sarà difficile. Potrebbero ripetersi le scene già vissute nei mesi passati per le mascherine. “Oggi gran parte della popolazione attiva - trentenni, quarantenni, cinquantenni - non avrà la possibilità di vaccinarsi”, spiega ad HuffPost il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia.Scontenti sono soprattutto i farmacisti perché, nonostante appelli, incontri e rassicurazioni, non hanno ricevuto dosi sufficienti a garantire il vaccino a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parte la campagna di vaccinazione contro l’influenza e non mancano malcontento e preoccupazione. Medici e imprese farmaceutiche sono ottimisti sulla riuscita della campagna, strategica nella lotta al coronavirus, ma per ora - da domani esettimane a venire - trovare ilsarà difficile. Potrebbero ripetersi le scene già vissute nei mesi passati per le mascherine. “Oggi gran parte della popolazione attiva - trentenni, quarantenni, cinquantenni - non avrà la possibilità di vaccinarsi”, spiega ad HuffPost il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia.Scontenti sono soprattutto i farmacisti perché, nonostante appelli, incontri e rassicurazioni, non hanno ricevuto dosi sufficienti a garre ila ...

fattoquotidiano : Per produrre il vaccino anti-Covid verranno uccisi 500mila squali? Leggete cosa succede - Corriere : Bill Gates: «Vaccino anti-Covid per tutti o sarà il disastro» - HuffPostItalia : Elon Musk: 'No al vaccino anti-covid, nemmeno per i miei figli' - MarceVann : RT @LupodiBrughiera: @AndFranchini @valy_s Ah, quindi... Musk (quello che ha dato il nome di una pastiglia a un figlio) non fa il vaccino a… - LupodiBrughiera : @AndFranchini @valy_s Ah, quindi... Musk (quello che ha dato il nome di una pastiglia a un figlio) non fa il vaccin… -