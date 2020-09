Il «topo gigante» ritrovato a Città del Messico è in realtà un oggetto usato come decorazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 25 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la foto di quello che sembra essere un ratto dalle dimensioni giganti (più alto degli uomini che lo circondano). Sull’immagine è riportato un testo e si legge: «Messico, ratto sbuca dalle fogne dopo un temporale: operai scoprono la verità. Un topo gigante sbuca dalle fogne e semina il panico a Città del Messico». Questo un contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 25 settembre 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra verifica non mostra un animale reale. Lo scatto proviene da Città del Messico e mostra il ritrovamento, avvenuto il 16 settembre 2020 durante la pulizia di un ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 25 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la foto di quello che sembra essere un ratto dalle dimensioni giganti (più alto degli uomini che lo circondano). Sull’immagine è riportato un testo e si legge: «, ratto sbuca dalle fogne dopo un temporale: operai scoprono la verità. Unsbuca dalle fogne e semina il panico a Città del». Questo un contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 25 settembre 2020 – Fuori contesto La fotodella nostra verifica non mostra un animale reale. Lo scatto proviene da Città dele mostra il ritrovamento, avvenuto il 16 settembre 2020 durante la pulizia di un ...

peeyonkou : @inrivalfiume Ero indeciso tra cane con orecchie flosce o topo gigante. Alla fine ho optato per la seconda. - Silvia31165 : @inrivalfiume ????sì, dalle orecchie mi sembrava un topo gigante... sto messa male! - roberto91708722 : Cos’è sta roba dalla coda mi sembra un topo gigante ???? - libellula58 : RT @tweetnewsit: Magawa è un ratto gigante africano che ha vinto una medaglia d’oro per 'il suo coraggio che ha salvato molte vite e per l’… - Duck170 : RT @tweetnewsit: Magawa è un ratto gigante africano che ha vinto una medaglia d’oro per 'il suo coraggio che ha salvato molte vite e per l’… -