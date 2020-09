Il senatore M5s positivo al Covid: “Mai stato così male” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri, tanti. E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto da’ forza, non fa sentire soli, ispira un sorriso”. Lo scrive su facebook il senatore M5s Francesco Mollame, positivo al coronavirus. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri, tanti. E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto da’ forza, non fa sentire soli, ispira un sorriso”. Lo scrive su facebook il senatore M5s Francesco Mollame, positivo al coronavirus.

