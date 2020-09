Il senatore M5S positivo al Covid: «I primi sintomi 15 giorni fa, ma pensavo fosse sinusite» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono due i senatori del Movimento 5 Stelle a esser risultati positivi ai tamponi sul Coronavirus. Entrambi sono attualmente in isolamento nelle rispettive abitazioni. Tutti e due hanno sintomi (ciascuno di differente entità). La Repubblica è riuscita a contattare uno dei due, Francesco Mollame, che ha racconto di aver percepito i primi sintomi circa 15 giorni fa. All’inizio non aveva dato grande importanza a quel suo malessere, soffrendo di sinusite cronica. Poi quella strana febbre alta e il Covid ufficializzato attraverso i test. LEGGI ANCHE > Covid, perché il vaccino va distribuito in base al numero di abitanti e non agli accordi con le case farmaceutiche «Quindici giorni fa ho avvertito i ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono due i senatori del Movimento 5 Stelle a esser risultati positivi ai tamponi sul Coronavirus. Entrambi sono attualmente in isolamento nelle rispettive abitazioni. Tutti e due hanno(ciascuno di differente entità). La Repubblica è riuscita a contattare uno dei due, Francesco Mollame, che ha racconto di aver percepito icirca 15fa. All’inizio non aveva dato grande importanza a quel suo malessere, soffrendo dicronica. Poi quella strana febbre alta e ilufficializzato attraverso i test. LEGGI ANCHE >, perché il vaccino va distribuito in base al numero di abitanti e non agli accordi con le case farmaceutiche «Quindicifa ho avvertito i ...

