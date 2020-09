Il Segreto | anticipazioni 30 settembre | la gelosia di Rosa

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 30 settembre 2020)“Il”, puntata del 302020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 16.10?affronta duramente la sorella Marta, credendo che sia colpa sua se il futuro sposo Adolfo non vuole più lavorare nella fabbrica di Don Ignacio. In realtà la motivazione è un’altra… Marta e Adolfo hanno avuto un brutto confronto. Per la prima volta dopo tanto tempo, i due, cheArticolo completo: dal blog SoloDonna