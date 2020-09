Il royal look del giorno. Lady Diana e lo spirito Eighties in The Crown 4 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Arriva Lady Diana in The Crown 4, in programma dal 15 novembre su Netflix. La casa di produzione ha rilasciato due frame sulla “principessa del Galles” interpretata da Emma Corrin. Uno in cui raggiunge New York nel 1983 e assapora il primo vero bagno di folla, e il secondo che la vede a un gala con il principe Carlo. Leggi anche › Il royal look del ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildi settembre 2020 sfoglia la gallery Arrivain The4, in programma dal 15 novembre su Netflix. La casa di produzione ha rilasciato due frame sulla “principessa del Galles” interpretata da Emma Corrin. Uno in cui raggiunge New York nel 1983 e assapora il primo vero bagno di folla, e il secondo che la vede a un gala con il principe Carlo. Leggi anche › Ildel ...

