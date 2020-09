Il retroscena: Juve-Chiesa, la Fiorentina ha accettato l’offerta. Pirlo approva. Ora gli esuberi (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Juve corre veloce in direzione Federico Chiesa. Dopo i motori accesi mercoledì scorso e il vertice tra Ramadani e Paratici, il club bianconero è uscito allo scoperto. E ha impostato una proposta che la Fiorentina in linea di massima ha già accettato. Anche perché Commisso vuole essere di parola, ha sempre detto che in caso di un’offerta ritenuta congrua non tratterrebbe Chiesa dopo averlo fatto nell’estate 2019 quando il patron si era appena insediato e Federico aveva un accordo con la Juve da cinque milioni di ingaggio a stagione. Ora Commisso non intende trattenere il suo attaccante esterno controvoglia, sapendo che poi si andrebbe a un lungo braccio di ferro sul contratto che non è più lunghissimo, scadenza 30 giungo 2022. La ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lacorre veloce in direzione Federico. Dopo i motori accesi mercoledì scorso e il vertice tra Ramadani e Paratici, il club bianconero è uscito allo scoperto. E ha impostato una proposta che lain linea di massima ha già. Anche perché Commisso vuole essere di parola, ha sempre detto che in caso di un’offerta ritenuta congrua non tratterrebbedopo averlo fatto nell’estate 2019 quando il patron si era appena insediato e Federico aveva un accordo con lada cinque milioni di ingaggio a stagione. Ora Commisso non intende trattenere il suo attaccante esterno controvoglia, sapendo che poi si andrebbe a un lungo braccio di ferro sul contratto che non è più lunghissimo, scadenza 30 giungo 2022. La ...

