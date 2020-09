“Il processo ai Chicago 7” da oggi al cinema | è l’America del 1968 o di due giorni fa?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Forse gli anni ’60 in America erano così: gente per le strade a protestare, polizia violenta, politica sorda alle richieste dei cittadini. E naturalmente, capelli lunghi, zampe d’elefante, frange, molte frange. Di sicuro Ilai7, il film di Aaron Sorkin che dalesce nei nostri, per finire poi dal 16 ottobre sulla piattaforma Netflix, ci racconta qualcosa anche dell’America di un paio difa. Curioso che questo film si veda in corrispondenza del confronto televisivo che ha definitivamente ufficializzato la conversione in farsa della politica in America. Leggi anche › Biden: «Clown». Trump: «Nulla di intelligente in te». Il primo ...