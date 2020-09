Il primo uomo a guarire dall' Aids è morto | Timothy Ray Brown ucciso dal cancro

pier_lamberti : RT @ilmessaggeroit: Morto di cancro il primo uomo a guarire dall'#aids: addio a #Timothy Ray Brown, il 'paziente di Berlino' - MariaRo51490621 : RT @mrtotalitarismo: un mio commento visto che la stampa italiana si rifiuta di entrare nel merito e pubblica articoli fotocopia ('urla, in… - GrabowskaAga : RT @ilmessaggeroit: Morto di cancro il primo uomo a guarire dall'#aids: addio a #Timothy Ray Brown, il 'paziente di Berlino' - ilmessaggeroit : Morto di cancro il primo uomo a guarire dall'#aids: addio a #Timothy Ray Brown, il 'paziente di Berlino' - Carolin70270912 : RT @MarcoSanavia1: La differenza tra un uomo ed uno zerbino è che il primo dice quello che è giusto dire mentre sul secondo ci si pulisce g… -

Ultime Notizie dalla rete : primo uomo

BENEVENTO - Raggiunto dai microfoni di Sky Sport prima che iniziasse la partita contro il Benevento ... Puo' essere utile come elemento in rosa e anche come uomo spogliatoio. E' un giocatore valido ...Era stato il primo paziente al mondo a sconfiggere l'Aids ma ha perso la battaglia contro il cancro: Timothy Ray Brown, l'americano conosciuto come il «paziente di Berlino» che nel 2008 aveva fatto ...