Il primo guarito al mondo dall' Aids muore di cancro | era il paziente di Berlino

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha vinto l’ma non il. Timothy Ray Brown , l’americano conosciuto come il «di» che nel 2008 è diventato iluomo a guarire, ha perso l’ultima battaglia...

Era stato il primo paziente al mondo a sconfiggere l'Aids ma ha perso ... era conosciuto ancora come il 'paziente di Berlino' per tutelare il suo anonimato - guarisce da entrambe le malattie e non ...Timothy Ray Brown, l’americano conosciuto come il «paziente di Berlino» che nel 2008 è diventato il primo uomo a guarire dall’Aids, ha perso l’ultima battaglia contro la leucemia a 54 ...