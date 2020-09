“Il peggior dibattito di sempre” | la sfida fra Trump e Biden non aiuta gli elettori a scegliere

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) CLEVELAND – Tanto rumore per niente. Doveva essere unstorico, uno di quelli che avrebbe deciso le sorti delle elezioni ma, alla fine, è già tanto se i variindecisi (a dirla tutta un numero molto basso) ci abbiano capito qualcosa. Nonostante sia stata una lotta senza esclusione di colpi, come ampiamente immaginato e pregustato, con picchi di qualità politica molto rari, i due candidati, Donalde Joe, hanno fatto di tutto per abbassare il livello della discussione, attaccandosi a livello personale, coinvolgendo le proprie famiglie e non lasciando parlare il rivale, manco fossero bambini delle elementari. In particolare, il presidenteha cercato di utilizzare le stesse vincenti ed efficaci strategie usate contro Hilary Clinton nel 2016, ...