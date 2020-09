Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: NICOLETTA E RICCARDO tornano insieme e lasciano Milano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ascolti “wow” per Il Paradiso delle Signore, che nella puntata di martedì 29 settembre ha raggiunto 2.021.000 telespettatori con il 20,02% di share! E ora si viaggia spediti verso puntate che ci regaleranno un sacco di grandi emozioni, visto che stiamo per arrivare al gran finale della quarta stagione daily di Rai 1 (la quinta inizia il 12 ottobre con tante novità).Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: EMILIO racconta a JOSÈ MIGUEL la verità su LEDESMAPrima di raccontare il gran colpo di scena, vi anticipiamo che il ritorno di NICOLETTA Cattaneo (Federica Girardello) porterà un grande scombussolamento sia nella sua famiglia che in quella di RICCARDO Guarnieri (Enrico Oetiker). Il Paradiso delle ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ascolti “wow” per Il, che nella puntata di martedì 29 settembre ha raggiunto 2.021.000 telespettatori con il 20,02% di share! E ora si viaggia spediti verso puntate che ci regaleranno un sacco di grandi emozioni, visto che stiamo per arrivare al gran finale della quarta stagione daily di Rai 1 (la quinta inizia il 12 ottobre con tante novità).Leggi anche: Una Vita,: EMILIO racconta a JOSÈ MIGUEL la verità su LEDESMAPrima di raccontare il gran colpo di scena, vi anticipiamo che il ritorno diCattaneo (Federica Girardello) porterà un grande scombussolamento sia nella sua famiglia che in quella diGuarnieri (Enrico Oetiker). Il...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #Anticipazioni #PDSdaily Il paradiso ha raggiunto il 20% di share! E adesso, le puntate CLO… - FalzoniAlberto : @Uccidetemi4 @Dioquellobrando Ma anche no, per carità. Se io finisco all'inferno tu scegliti un altro posto: il wa… - NicoloC__ : RT @fraversion: ieri #Ilparadisodellesignore ha toccato i 2.021.000 di spettatori, sfondando il muro del 20% di share. Clamoroso! Ho chiest… - GiusCandela : @Mattiabuonocore O anche l'aumento della durata delle puntate de Il Paradiso, stessa produzione costi in aumento ce… - Mattiabuonocore : Il Paradiso delle Signore andrebbe spostato alle 14. In realtà l'orario migliore sarebbero le 14.45 ma sarebbe un p… -