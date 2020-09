Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 1° ottobre 2020: Ludovica trema per il ritorno di Nicoletta (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova puntata de Il Paradiso delle signore 5, in onda giovedì 1° ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, vede Ludovica sentire la propria posizione in pericolo: Nicoletta sta tornando. anticipazioni. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 1° ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni promettono scompiglio per Ludovica, che apprende una notizia per lei pericolosa. Federico informa i genitori di aver troncato la relazione con Roberta che, seppur amareggiata, accetta la rottura come in evitabile. Ludovica, ascoltando una conversazione tra Agnese e Gabriella in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nuova puntata de Il5, in onda giovedì 1°su Rai1 alle 15:55, vedesentire la propria posizione in pericolo:sta tornando.. Il5 torna su Rai1 giovedì 1°con una nuova puntata in onda alle 15:55. Lepromettono scompiglio per, che apprende una notizia per lei pericolosa. Federico informa i genitori di aver troncato la relazione con Roberta che, seppur amareggiata, accetta la rottura come in evitabile., ascoltando una conversazione tra Agnese e Gabriella in ...

fraversion : con tutti quei sospiri e quelle pose, Anna - un po’ Vanessa Gravina un po’ Beatrice Trussardi - mi pare pronta per… - justhisjamm : secondo voi c'è una parte di twitter che non ha cinquanta anni e guarda il paradiso delle signore perché ho bisogno… - MMastrantuono : RT @Mattiabuonocore: Il Paradiso delle Signore andrebbe spostato alle 14. In realtà l'orario migliore sarebbero le 14.45 ma sarebbe un po'… - bpxchae : @knkheejune_ in realtà non mi fido, ma la vedo comunque come una buona via di fuga da tutti gli spam delle mie comp… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Chiara Russo a Tv Soap: “Maria è timida ma sa superare i suoi limiti!” - #Paradiso #delle… -