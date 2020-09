Il Papa no si è fatto strumentalizzare: la Santa Sede non incontra Pompeo (Di mercoledì 30 settembre 2020) C'è un tentativo di strumentalizzare il Papa nella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? 'Beh, Sì.È una delle ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) C'è un tentativo diilnella partecipazione del segretario Usaa un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? 'Beh, Sì.È una delle ...

davidealgebris : Per anni il Falso Quotidiano ha fatto allusioni e accuse a ex Ministro Boschi e suo Papà. Nessun reato. Nessuna sen… - luca5587 : @SimoneCosimi @wireditalia Come giustamente pedina fondamentale nei traffici vaticani, manca la fine che ha fatto l… - ffrraaa : quanto mi turba il fatto che per il nostro viaggio a Roma mia mamma stia preparando completamente la valigia anche… - StefydiJ : @Erminio71890018 @Pontifex_it Il Papa ovviamente allude al tollerare situazioni di degrado reversibili alle quali a… - Onofrio66942216 : @mgabrielladavid Fatto bene, bravo Papa Frank? -

Ultime Notizie dalla rete : Papa fatto Scandalo in Vaticano, svuotato anche il conto personale del Papa: spariti 20 milioni Il Fatto Quotidiano Il Papa no si è fatto strumentalizzare: la Santa Sede non incontra Pompeo

C'è un tentativo di strumentalizzare il Papa nella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? “Beh, Sì.È una delle ...

Parolin: "Sorpresi da uscita di Pompeo sui nostri rapporti con la Cina"

e ci sembrava quella la sede più opportuna e più adatta per parlare di queste cose e lo faremo: ci incontreremo domani e ci sarà modo di confrontarci su queste tematiche". Parolin, Pompeo aveva ...

C'è un tentativo di strumentalizzare il Papa nella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? “Beh, Sì.È una delle ...e ci sembrava quella la sede più opportuna e più adatta per parlare di queste cose e lo faremo: ci incontreremo domani e ci sarà modo di confrontarci su queste tematiche". Parolin, Pompeo aveva ...