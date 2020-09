Il molto rumore per nulla di Salvini sul caso dei detenuti a Italia’s got talent (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando si sale su un palco c’è sempre il rischio di incappare in una giornata no e fare una figuraccia davanti al pubblico. Sono i rischi del mestiere. L’importante è chiedere scusa e provare a rimediare spiegando realmente cosa sia accaduto. E invece, ancora una volta, il palco social di Matteo Salvini getta illazioni e accuse che restano ‘fissate in alto’ nonostante siano già state fornite spiegazioni sufficienti per spegnere il (non) caso. Parliamo dei detenuti Italia’s got talent: quattro persone che hanno partecipato al talent di Tv8. LEGGI ANCHE > Salvini e il «cortisone, per guarire collo e spalla» Ecco cosa scriveva ieri il leader della Lega sui propri canali social. L’unica notizia vera contenuta in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando si sale su un palco c’è sempre il rischio di incappare in una giornata no e fare una figuraccia davanti al pubblico. Sono i rischi del mestiere. L’importante è chiedere scusa e provare a rimediare spiegando realmente cosa sia accaduto. E invece, ancora una volta, il palco social di Matteogetta illazioni e accuse che restano ‘fissate in alto’ nonostante siano già state fornite spiegazioni sufficienti per spegnere il (non). Parliamo deiItalia’s got: quattro persone che hanno partecipato aldi Tv8. LEGGI ANCHE >e il «cortisone, per guarire collo e spalla» Ecco cosa scriveva ieri il leader della Lega sui propri canali social. L’unica notizia vera contenuta in ...

