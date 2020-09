Il film autobiografico di Madonna | tra i momenti migliori della sua carriera e le dolorose vicende personali | “Mi violentarono a 20 anni”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 30 settembre 2020), parlando del suo atteso, si è soffermata sulla sua vita e su come sia stata caratterizzata da vere e proprie “montagne russe”. 40 anni incredibili per la Regina del Pop, spesso in vetta alle classifiche, protagonista di tour strepitosi. Ma oltre aisalientisua straordinaria, la superstar racconterà anche esperienze profondamente, inclusa la brutale violenza subita a colpi di coltello all’età di 20 anni e il grande dolore provato da bambina per la mortemadre., che ora ha 62 anni, parlerà nelanche dell’industria musicale spietata e dominata dagli ...