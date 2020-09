Il dibattito su Fox News? Contro Trump accuse trite e ritrite, buone solo alla propaganda Democratica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel primo dibattito presidenziale su Fox News, Biden e il moderatore Chris Wallace hanno incalzato il presidente sul suo “nazismo”, una accusa trita e ritrita, ovviamente gia' respinta varie volte da anni ma che viene sempre utile alla propaganda Democratica. I media, che sono il megafono del partito di Biden, non si sono fatti scappare l'occasione di farne anche stavolta il tema del giorno dopo, chiedendo al portavoce della Casa Bianca di “chiarire” se Trump condanna i suprematisti bianchi. ”Non credo che ci sia qualcosa da chiarire", ha detto il direttore delle comunicazioni di Trump, Bianca Alyssa Farah a Fox News. “Il presidente ha detto loro (i suprematisti del gruppo dei Proud Boys, citati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel primopresidenziale su Fox, Biden e il moderatore Chris Wce hanno incalzato il presidente sul suo “nazismo”, una accusa trita e ritrita, ovviamente gia' respinta varie volte da anni ma che viene sempre utile. I media, che sono il megafono del partito di Biden, non si sono fatti scappare l'occasione di farne anche stavolta il tema del giorno dopo, chiedendo al portavoce della Casa Bianca di “chiarire” secondanna i suprematisti bianchi. ”Non credo che ci sia qualcosa da chiarire", ha detto il direttore delle comunicazioni di, Bianca Alyssa Farah a Fox. “Il presidente ha detto loro (i suprematisti del gruppo dei Proud Boys, citati ...

