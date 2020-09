“Il dibattito presidenziale peggio de I Fantastici Quattro” dice lo sceneggiatore del film (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo sceneggiatore del reboot I Fantastici quattro ha bocciato ironicamente il dibattito presidenziale tra Trump e Biden, lanciando un trend su Twitter accolto dai colleghi. Il primo dibattito presidenziale tra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden non ha suscitato grandi entusiasmi tanto da stimolare le critiche via Twitter dello sceneggiatore del reboot de I Fantastici Quattro Jeremy Slater, il quale ha definito il dibattito 'la peggior cosa mai vista, e ho scritto Fantastic Four'. A ruota anche altri sceneggiatori di film brutti si sono uniti nell'esilarante catena di critiche via social. Jeremy Slater ha commentato il dibattito presidenziale, primo round del confronto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lodel reboot Iquattro ha bocciato ironicamente iltra Trump e Biden, lanciando un trend su Twitter accolto dai colleghi. Il primotra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden non ha suscitato grandi entusiasmi tanto da stimolare le critiche via Twitter dellodel reboot de IQuattro Jeremy Slater, il quale ha definito il'lar cosa mai vista, e ho scritto Fantastic Four'. A ruota anche altri sceneggiatori dibrutti si sono uniti nell'esilarante catena di critiche via social. Jeremy Slater ha commentato il, primo round del confronto ...

