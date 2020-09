Il dibattito lo vince Biden ma la stampa statunitense è unanime: 'È stato il caos' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sentenza unanime quella della stampa americana dopo il primo confronto televisivo tra l presidente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. Per la maggior parte dei media, infatti, il vero ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sentenzaquella dellaamericana dopo il primo confronto televisivo tra l presidente Donald Trump e il candidato democratico Joe. Per la maggior parte dei media, infatti, il vero ...

GHapix : @alanfriedmanit Bel dibattito ieri sera, Ollio... Se il guerrafondaio pedofilo sostenuto dal mainstream è arrivato… - globalistIT : - enzomongelli : 1/2 Il primo dibattito presidenziale è stato tutto fuorché un dibattito. Il presidente interrompe continuamente l'a… - RavazzaniGuido : @paoloroversi Chi vince il dibattito non è detto vinca le elezioni...anzi... Ricordiamoci #HillaryClinton #Debate2020 #TrumpBidenDebate ???? - gmgiua : Per me questo dibattito lo vince Obama, per distacco. #Debates2020 #maratonamentana -