Il confronto Trump-Biden segna uno dei momenti più oscuri della politica Usa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella notte è andato in scena il primo confronto tra i candidati alle elezioni presidenziali americane di novembre, il repubblicano Donald Trump e il democratico Joe Biden. Un appuntamento fondamentale, storicamente capace di spostare voti, di instillare dubbi nella testa di chi già pensava di aver deciso in modo definitivo a chi dare la sua preferenza, ma anche di offrire al mondo un’istantanea di come se la passano gli Stati Uniti. Ecco, dopo un’ora e mezza di confronto, la certezza è che a uscirne vincitore non sia stato nessuno. A uscirne sconfitta più di tutti, invece, è stata la politica americana, apparsa in una condizione abbastanza indecorosa. Il dibattito è stato definito uno dei più inguardabili e caotici di sempre. Chris ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella notte è andato in scena il primotra i candidati alle elezioni presidenziali americane di novembre, il repubblicano Donalde il democratico Joe. Un appuntamento fondamentale, storicamente capace di spostare voti, di instillare dubbi nella testa di chi già pensava di aver deciso in modo definitivo a chi dare la sua preferenza, ma anche di offrire al mondo un’istantanea di come se la passano gli Stati Uniti. Ecco, dopo un’ora e mezza di, la certezza è che a uscirne vincitore non sia stato nessuno. A uscirne sconfitta più di tutti, invece, è stata laamericana, apparsa in una condizione abbastanza indecorosa. Il dibattito è stato definito uno dei più inguardabili e caotici di sempre. Chris ...

lauraboldrini : #Biden batte #Trump. I sondaggi, dopo il confronto televisivo, danno per vincente il candidato dem contro un presi… - francescocosta : Buongiorno. Nelle Storie della mia pagina su Instagram trovate il racconto in diretta e poi i video con i momenti s… - ilpost : Il caotico confronto fra Trump e Biden - MRMRSC6 : RT @lauraboldrini: #Biden batte #Trump. I sondaggi, dopo il confronto televisivo, danno per vincente il candidato dem contro un presidente… - mariagr13940477 : RT @lauraboldrini: #Biden batte #Trump. I sondaggi, dopo il confronto televisivo, danno per vincente il candidato dem contro un presidente… -