Il City ha scelto di non prendere Koulibaly, ha preso due centrali per 100 milioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Manchester City non ha voluto prendere Kalidou Koulibaly: è questo il dato di fatto che emerge dopo le ultime operazioni di mercato dei Citizens che lasciano intendere un cambio di strategia. Non è un problema economico: la proprietà del club ha fondi e mezzi e infatti ha messo in piedi una campagna acquisti che finora è costata 156,8 milioni di euro a fronte dei 60 incassati, per un saldo negativo di circa 97 milioni. La prima fase del mercato è girata intorno a due operazioni che non hanno cambiato gli equilibri finanziari: all’arrivo di Nathan Aké – primo difensore centrale voluto da Guardiola – per 45 milioni di euro (dal Bournemouth) è corrisposta la cessione per lo stesso importo di Leroy Sané al Bayern ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Manchesternon ha volutoKalidou: è questo il dato di fatto che emerge dopo le ultime operazioni di mercato dei Citizens che lasciano intendere un cambio di strategia. Non è un problema economico: la proprietà del club ha fondi e mezzi e infatti ha messo in piedi una campagna acquisti che finora è costata 156,8di euro a fronte dei 60 incassati, per un saldo negativo di circa 97. La prima fase del mercato è girata intorno a due operazioni che non hanno cambiato gli equilibri finanziari: all’arrivo di Nathan Aké – primo difensore centrale voluto da Guardiola – per 45di euro (dal Bournemouth) è corrisposta la cessione per lo stesso importo di Leroy Sané al Bayern ...

